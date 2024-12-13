ВСУ атаковали дронами маршрутку в Херсонской области, есть погибший

Два украинских FPV-дрона атаковали пассажирскую маршрутку в Херсонской области, выполнявшую регулярный рейс, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Один мужчина погиб.

«Сегодня на въезде в Голую Пристань произошел вопиющий акт террора. Два FPV-дрона противника атаковали пассажирскую маршрутку, выполнявшую регулярный рейс», - следует из заявления в Telegram-канале.

В результате удара также пострадали два пассажира - учительница средней школы и мужчина. Глава региона отметил, что врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых.

Этой маршруткой ежедневно пользуются многие местные жители, которые возвращаются с работы, из школы или едут по делам. Сегодня в автобусе было мало пассажиров, но жертв могло быть гораздо больше, объяснил Сальдо.