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ВСУ атаковали дронами маршрутку в Херсонской области, есть погибший

Кроме того, еще двое ранены, врачи делают все возможное, чтобы спасти их.
Карина Тазетдинова 2024-12-13 18:46:09
© Фото: SALDO_VGA, Telegram

Два украинских FPV-дрона атаковали пассажирскую маршрутку в Херсонской области, выполнявшую регулярный рейс, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Один мужчина погиб.

«Сегодня на въезде в Голую Пристань произошел вопиющий акт террора. Два FPV-дрона противника атаковали пассажирскую маршрутку, выполнявшую регулярный рейс», - следует из заявления в Telegram-канале.

В результате удара также пострадали два пассажира - учительница средней школы и мужчина. Глава региона отметил, что врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых.

Этой маршруткой ежедневно пользуются многие местные жители, которые возвращаются с работы, из школы или едут по делам. Сегодня в автобусе было мало пассажиров, но жертв могло быть гораздо больше, объяснил Сальдо.

#ВСУ #дроны #мирные жители #автобус #Херсонская область #Сальдо
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