Предвестница Победы: какой ценой Красная армия освобождала Польшу

Наступивший год для всей страны имеет особое значение. В мае мы отметим 80-тилетие Великой Победы, а наступивший год, решением президента, объявлен Годом Защитника Отечества, в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах наших предков.

Зимой 45-го года, после успешного летнего наступления, советские войска вышли к берегам Вислы и Одера. Советское командование уже не допускало ошибок начала войны, когда недостаточная подготовка срывала успешно начинавшиеся операции.

На подготовку нового наступления ушло несколько месяцев. Были подтянуты резервы, налажены линии снабжения, и 12-го января 45-го года войска 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева начали операцию, которая вошла в историю как Висло-Одерская стратегическая наступательная операция.

Это одна из крупнейших и самых стремительных военных операций XX века. Ширина наступления советских войск составляла 500 километров, а к моменту его завершения, она увеличилась до тысячи километров. Наши войска проходили по 25-30 километров в день, нацисты несли огромные потери, и результаты Висло-Одерской операции стали для Третьего рейха фатальными. Красная армия освободила значительную часть Польши и вступила на территорию Германии. Началась подготовка к финалу - к битве за Берлин.

Вернемся к событиям ушедшей недели. Восемьдесят лет назад 17 января была освобождена Варшава. Столица Польши, где сегодня сносят памятники советским воинам и делают вид, что не помнят о том, кто и какой ценой принес свободу полякам. Варшава, где в день освобождения города - провокаторы на мемориальном кладбище советских воинов разбросали кости и мясо животных, а также мешали российским дипломатам почтить память погибших.

Восемнадцатого января были освобождены Лодзь и Краков. Краков, который был бы стерт с лица земли, если бы не советский разведчик Алексей Ботян. Это он в январе 45-го узнал о планах гитлеровцев подорвать плотину на реке Дунаец и затопить взорванный Краков. Алексей Ботян стал прототипом культового советского киногероя из фильма «Майор Вихрь», а Краковскую операцию сам Алексей Николаевич до последних дней жизни считал главным достижением.

Подробнее о подвигах Красной армии и тех, кто сегодня пытается предать их забвению в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».