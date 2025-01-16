Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года защитника Отечества. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что решение принято в том числе с целью сохранить историческую память и в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, отмечается важность признания подвигов участников СВО.

«Администрации Президента Российской Федерации: образовать организационный комитет по проведению в РФ Года защитника Отечества и утвердить его состав», - говорится в документе.

Напомним, что Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества. Он добавил, что это будет сделано во славу отцов, дедов и прадедов, которые сокрушили нацизм в 1941-1945 годах.