МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в РФ

Ранее сообщалось, что российский лидер предлагал сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы.
Глеб Владовский 2025-01-16 21:06:22
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года защитника Отечества. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что решение принято в том числе с целью сохранить историческую память и в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, отмечается важность признания подвигов участников СВО.

«Администрации Президента Российской Федерации: образовать организационный комитет по проведению в РФ Года защитника Отечества и утвердить его состав», - говорится в документе.

Напомним, что Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества. Он добавил, что это будет сделано во славу отцов, дедов и прадедов, которые сокрушили нацизм в 1941-1945 годах. 

#в стране и мире #Владимир Путин #2025 год #Год защитника отечества #подписание указа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 