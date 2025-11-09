Белгород и Воронеж частично остались без света и тепла после атак ВСУ

Украинские боевики обстреляли системы энергоснабжения и теплоснабжения в Белгороде и нанесли им серьезные повреждения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей», - заявил глава региона.

Также сообщается, что украинские боевики атаковали один из коммунальных объектов в Воронеже. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате ударов на объекте произошло возгорание. В связи с этим инцидентом было решено временно приостановить подачу электричества в некоторые регионы города.

Ранее сообщалось, что ночью над Россией сбили 44 украинских беспилотника.