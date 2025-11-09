МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белгород и Воронеж частично остались без света и тепла после атак ВСУ

Украинские боевики нанесли повреждения объектам инфраструктуры с применением беспилотников и РСЗО.
Глеб Владовский 2025-11-09 09:06:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики обстреляли системы энергоснабжения и теплоснабжения в Белгороде и нанесли им серьезные повреждения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей», - заявил глава региона.

Также сообщается, что украинские боевики атаковали один из коммунальных объектов в Воронеже. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате ударов на объекте произошло возгорание. В связи с этим инцидентом было решено временно приостановить подачу электричества в некоторые регионы города.

Ранее сообщалось, что ночью над Россией сбили 44 украинских беспилотника.

#воронеж #белгород #обстрел всу #дроны всу #коммунальные объекты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 