На Камчатке шахтер выжил под лавиной благодаря воздушному карману

Стало известно, как шахтеру удалось выжить после того, как на Камчатке сошла лавина. О том, как это произошло, рассказал «Звезде» министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

«Есть только предположение, что люди, которые его откапывали, обратили внимание на то, что у него (пострадавшего - Прим. ред.) был доступ к воздуху. То есть, был либо воздушный карман, либо был доступ к воздуху», - рассказал он.

Лебедев также отметил, что у застрявшего шахтера железные нервы и очень большое самообладание. Кроме того, состояние пострадавшего позволяло беспрепятственно транспортировать его по земле.

Напомним, 8 ноября на территории Агинского золоторудного месторождения сошла лавина. В результате двое рабочих - 39-летний машинист буровой установки и его 29-летний помощник - оказались под снегом, первый погиб. Второго нашли спустя сутки после трагедии.