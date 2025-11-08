МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавина сошла на рабочих золотого рудника на Камчатке

Под снегом оказались два человека, один из них погиб.
Анна Касаткина 2025-11-08 12:29:51
© Фото: Pogiba Alexandra news.ru Globallookpress

Лавина сошла вечером 8 ноября на территории Агинского золоторудного месторождения в Быстринском районе Камчатского края. В результате двое рабочих - 39-летний машинист буровой установки и его 29-летний помощник - оказались под снегом, первый погиб, судьба второго неизвестна.

«На место выехали оперативные службы, тело одного погибшего извлечено из-под завалов. Из-за плохих погодных условий и в связи с наступлением темноты поисково-спасательные работы приостановлены до утра», - сообщили «Звезде» в пресс-службе предприятия.

СК России по региону организовал процессуальную проверку по факту происшествия.

#Камчатский край #происшествие #лавина #СУ СК России
