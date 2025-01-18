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В Госдуме анонсировали новую индексацию страховых пенсий

Ожидается, что уже в ближайшее время правительство примет решение о доиндексации выплат на 2,22% до уровня фактической инфляции.
Сергей Лебедев 2025-01-18 09:10:19
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вскоре российское правительство может принять решение о доиндексации страховых пенсий на 2,22%. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В самые короткие сроки ждем решения правительства о доиндексации пенсий на уровень не ниже 2,22%», - сказала депутат.

Светлана Бессараб напомнила, что ранее страховые пенсии россиян проиндексировали на 7,3%. При этом уровень годовой инфляции по итогам прошлого года превысил прогнозируемое значение и составил 9,52%.

«Правительство РФ наделено полномочиями при этой ситуации провести доиндексацию до уровня фактического значения годовой инфляции», - добавила парламентарий.

Напомним, страховые пенсии россиян увеличили с 1 января этого года. Предполагалось, что средний размер выплат составит 24 тысячи рублей в месяц.

#Россия #РФ #госдума #Пенсии #индексация #наш эксклюзив #Светлана Бессараб
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