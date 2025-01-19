МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты РЭБ подавили украинские беспилотники в курском приграничье

Российские бойцы используют самую современную аппаратуру.
2025-01-19 07:59:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В приграничном районе Курской области подразделения радиоэлектронной борьбы отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» ежедневно выявляют и подавляют украинские беспилотники. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Бойцы используют различные станции и комплексы радиоэлектронного подавления и разведки. На вооружении стоит самая современная аппаратура.

В МО РФ отметили, что подразделения РЭБ также выполняют задачи по нарушению работы, дезинформации, уничтожению вражеских систем связи и управления, а также РЛС и систем наведения.

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские войска сейчас наступают на всех направлениях в Курской области. С начала этого года киевский режим уже потерял более 5,6 тысячи боевиков. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #РЭБ #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 