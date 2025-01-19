Расчеты РЭБ подавили украинские беспилотники в курском приграничье

В приграничном районе Курской области подразделения радиоэлектронной борьбы отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» ежедневно выявляют и подавляют украинские беспилотники. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Бойцы используют различные станции и комплексы радиоэлектронного подавления и разведки. На вооружении стоит самая современная аппаратура.

В МО РФ отметили, что подразделения РЭБ также выполняют задачи по нарушению работы, дезинформации, уничтожению вражеских систем связи и управления, а также РЛС и систем наведения.

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские войска сейчас наступают на всех направлениях в Курской области. С начала этого года киевский режим уже потерял более 5,6 тысячи боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.