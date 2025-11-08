За ночь над Россией сбили 79 украинских беспилотников

Российские военнослужащие за ночь сбили над РФ 79 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 36 БПЛА перехватили над территорией Ростовской области, 10 - в Брянской области, а также девять - над Курской областью. Еще восемь беспилотников унничтожили над территорией Волгоградской области, по пять - в Белгородской области и Республике Крым, три - в Саратовской области и по одному дрону в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 7 ноября было уничтожено 11 беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.