Welt: число дезертиров в ВСУ достигло рекордных показателей

Число дезертировавших из ВСУ достигло рекордных показателей. Такое заявление сделал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«В октябре дезертировали около 21 600 солдат ВСУ. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 тысяч человек», - говорится в материале.

Как отметил журналист, украинские боевики несут огромные потери. В связи с этим киевский режим прибегает к «невообразимым методам» с целью восполнить личный состав. Уточняется, что на Украине продолжают насильственно вербовать местных жителей.

Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Гарбуз на видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, что его задержали сотрудники ТЦК прямо по дороге на работу. Его насильно отвезли в подвал, где провели медкомиссию, сфотографировали, оформили военный билет и к полуночи отправили вместе с другими мобилизованными в Днепропетровск.