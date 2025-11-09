МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Welt: число дезертиров в ВСУ достигло рекордных показателей

В октябре дезертировали около 21,6 тысяч украинских солдат.
Глеб Владовский 2025-11-09 07:45:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Число дезертировавших из ВСУ достигло рекордных показателей. Такое заявление сделал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«В октябре дезертировали около 21 600 солдат ВСУ. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 тысяч человек», - говорится в материале.

Как отметил журналист, украинские боевики несут огромные потери. В связи с этим киевский режим прибегает к «невообразимым методам» с целью восполнить личный состав. Уточняется, что на Украине продолжают насильственно вербовать местных жителей.

Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Гарбуз на видео, опубликованном Минобороны РФ,  рассказал, что его задержали сотрудники ТЦК прямо по дороге на работу. Его насильно отвезли в подвал, где провели медкомиссию, сфотографировали, оформили военный билет и к полуночи отправили вместе с другими мобилизованными в Днепропетровск.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #рекорд #дезертиры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 