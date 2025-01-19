Al Jazeera: силы ЦАХАЛ начали покидать город Рафах в секторе Газа

Израиль приступил к выводу своей военной техники из центра города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным журналистов, ЦАХАЛ перебрасывает свои силы в Филадельфийский коридор на границе сектора Газа и Египта.

Напомним, ранее палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. Достичь соглашения удалось при посредничестве США, Катара и Египта.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением боевых действий, если сделка будет нарушена.