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Al Jazeera: силы ЦАХАЛ начали покидать город Рафах в секторе Газа

Израиль отводит войска в Филадельфийский коридор.
Сергей Лебедев 2025-01-19 06:55:21
© Фото: Saeed Qaq, Keystone Press Agency, Globallookpress

Израиль приступил к выводу своей военной техники из центра города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным журналистов, ЦАХАЛ перебрасывает свои силы в Филадельфийский коридор на границе сектора Газа и Египта.

Напомним, ранее палестинское движение ХАМАС  и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. Достичь соглашения удалось при посредничестве США, Катара и Египта.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением боевых действий, если сделка будет нарушена.

#в стране и мире #Израиль #переговоры #Соглашение #ЦАХАЛ #ХАМАС #сделка #рафах
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