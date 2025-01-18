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Нетаньяху пригрозил боевыми действиями в Газе при провале сделки с ХАМАС

Премьер-министр Израиля пообещал вернуться к боевым действиям с еще большей мощью в случае провала сделки с ХАМАС.
Игнат Далакян 2025-01-18 22:25:55
© Фото: Us Embassy Jerusalem U.S State Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжит боевые действия в секторе Газа, если переговоры с ХАМАС будут провалены по второму этапу сделки. С такими словами он обратился к нации по видеообращению.

«Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью», - цитирует РИА Новости Нетаньяху.

По словам премьера еврейского государства, право Израиля возобновить бои поддержали и действующий президент США Джо Байден, и избранный американский лидер Дональд Трамп. Это может произойти, если страна придет к выводу, что переговоры о втором этапе окажутся бесплодными, сказал Нетаньяху.

Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с палестинским движением ХАМАС. В сообщении канцелярии Нетаньяху заявили, что первые заложники могут быть освобождены в воскресенье.

#в стране и мире #Израиль #Биньямин Нетаньяху #боевые действия #ХАМАС #сделка
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