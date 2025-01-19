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В зоне СВО бойцы группировки войск «Запад» окунулись в крещенские купели

Купели освятил помощник командующего общевойсковой армии по работе с верующими отец Андрей.
2025-01-19 06:23:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции бойцы группировки войск «Запад» приняли участие в крещенских купаниях. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Купели освятил помощник командующего общевойсковой армии по работе с верующими отец Андрей. Также священнослужитель благословил всех присутствующих.

«Для военнослужащих такие события очень важны. Они находятся в состоянии постоянного стресса. Им нужна какая-то "разрядка"», - отметил отец Андрей.

В военном ведомстве отметили, что там, где не было возможности сделать купели, военнослужащие окунулись в освященные воды.

Напомним, крещенские купания также прошли в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие Московского гарнизона с семьями, а также жители Москвы и Подмосковья.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Запад #МО РФ #крещенские купания #СВО
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