В Главном храме ВС РФ состоялись молебен и крещенские купания

В Главном храме ВС РФ в Кубинке начались мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня. Ключарь собора протоиерей Александр Солдатенков провел крещенский молебен, ему помогали клирики храма и военное духовенство.

После этого у Южных ворот храма освятили купели (Иордани), одновременно в них могли погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудовали палатки, где окунающиеся могли переодеться, согреться и выпить горячий чай. Купели закрылись 19 января в 00:00.

В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие Московского гарнизона с семьями, а также жители Москвы и Подмосковья.

Утром, в 9:00, в честь Крещения в Главном храме ВС РФ состоится Божественная Литургия, ее проведет епископ Павлово-Посадский Силуан, викарий Патриарха Московского и всея Руси. Затем он освятит воду, которую сможет набрать каждый желающий.

Ранее врач-терапевт рассказала, при каких болезнях не стоит участвовать в крещенских купаниях. Она предупредила, что людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы, артритом, диабетом лучше отказаться от погружения в ледяную воду.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.