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Ударные БПЛА уничтожили блиндаж и автомобиль ВСУ в ДНР

В дневное время наши бойцы уничтожили украинский блиндаж, а ночью нанесли удар по автомобилю ВСУ.
2025-01-19 05:02:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных БПЛА Южной группировки войск показали свою боевую работу. На опубликованных кадрах можно увидеть, как они уничтожили технику и  личный состав ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

На одном из опорных пунктов ВСУ на Кураховском направлении СВО наши бойцы обнаружили блиндаж с украинскими военнослужащими, которые пытались укрыться от российского дрона. Сбросом боеприпаса с беспилотника расчет уничтожил блиндаж националистов, кадры поражения попали на видео. Другой целью стал автомобиль ВСУ, доставивший личный состав для ротации на позициях. Его наши военнослужащие уничтожили в ночное время.

Расчеты ударных беспилотников Южной группировки войск в круглосуточном режиме продолжают наносить удары по личному составу и технике украинских националистов на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее расчеты FPV-дронов ударили по автомобилю с боевиками ВСУ. Машина была уничтожена, попадание по цели зафиксировали средства объективного контроля.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#техника #бпла #ДНР #ВСУ #блиндаж
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