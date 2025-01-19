Ударные БПЛА уничтожили блиндаж и автомобиль ВСУ в ДНР

Расчеты ударных БПЛА Южной группировки войск показали свою боевую работу. На опубликованных кадрах можно увидеть, как они уничтожили технику и личный состав ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

На одном из опорных пунктов ВСУ на Кураховском направлении СВО наши бойцы обнаружили блиндаж с украинскими военнослужащими, которые пытались укрыться от российского дрона. Сбросом боеприпаса с беспилотника расчет уничтожил блиндаж националистов, кадры поражения попали на видео. Другой целью стал автомобиль ВСУ, доставивший личный состав для ротации на позициях. Его наши военнослужащие уничтожили в ночное время.

Расчеты ударных беспилотников Южной группировки войск в круглосуточном режиме продолжают наносить удары по личному составу и технике украинских националистов на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее расчеты FPV-дронов ударили по автомобилю с боевиками ВСУ. Машина была уничтожена, попадание по цели зафиксировали средства объективного контроля.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.