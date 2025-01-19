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Депутат Рады помог сбежать за границу 23 уклонистам

Отмечается, что некоторые из тех, кому он помог, потом возвращались на родину, а некоторые остались за границей.
Анастасия Бобылева 2025-01-19 03:35:52
© Фото: Стрингер РИА Новости

Генеральная прокуратура Украины выяснила, что один из депутатов Верховной рады помогал уклонистам перебираться за границу. Таким образом он помог 23 людям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как пишет 360, народный депутат направлял в погранслужбу письма, где просил разрешение выехать за границу 23 гражданам. Их оформляли как сопровождающих его водителей.

Большинство из тех, кому он помог, потом сами возвращались на родину, а три человека остались за границей навсегда. Полиция обыскала место жительства депутата и вручила ему ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое подадут в суд.

Ранее на украино-венгерской границе обнаружили восемь украинских уклонистов, пытавшихся сбежать из страны. Они прятались в кузове микроавтобуса среди мешков с луком и картофелем.

#в стране и мире #Украина #уклонисты
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