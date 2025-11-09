МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Бразилии один из городов предстоит отстроить заново после торнадо

В штате Парана наиболее пострадал город Риу-Бониту-ду-Игуасу, власти намерены его реконструировать.
Дарина Криц 2025-11-09 03:44:44
© Фото: CMOS_Winnipeg, Х

После мощного торнадо в Бразилии придется отстроить один из муниципалитетов в штате Парана, который наиболее пострадал. По словам мэра Сезара Аугусту Бовину, практически полностью разрушен город Риу-Бониту-ду-Игуасу. О масштабах катастрофы он рассказал в эфире телеканала GloboNews.

«Город почти полностью разрушен, <...> и почти все жители его покинули. Нам предстоит отстроить город заново», - заявил мэр.

По его данным, более 90% всех построек населенного пункта подлежат восстановлению. Напомним, торнадо произошел 8 ноября, его скорость составила почти 70 метров в секунду. По последним данным, погибли не менее шести человек, более 700 получили ранения.

Перечислялись последствия стихийного бедствия: ураган повалил столбы электропередач, сорвал крыши со зданий, также разрушены конструкции, под завалами оказались множество транспортных средств. Для многих людей это стало огромной неожиданностью.

#в стране и мире #Торнадо #Бразилия #восстановление #стихия #Риу-Бониту-ду-Игуасу #Штат Парана
