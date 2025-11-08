В Бразилии разрушительный торнадо унес жизни не менее пяти человек

Разрушительный торнадо обрушился на Бразилию, в результате погибли не менее пяти человек. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Гражданской обороны.

Уточняется, что сильнее всего пострадал городской муниципалитет Риу-Бониту-ду-Игуасу на юге страны. В результате стихийного бедствия ранены не менее 130 человек.

«Предварительно, торнадо классифицирован по уровню F2 - скорость ветров варьируется от 180 км/ч до 250 км/ч. Но есть признаки того, что в некоторых точках города потоки воздуха превысили 250 км/ч, что изменило бы классификацию на F3», - говорится в материале.

Сообщается, что ураган повалил столбы электропередач, сорвал крыши со зданий, разрушил конструкции и застал врасплох многих людей, возвращавшихся домой. Под завалами находится множество транспортных средств.

Власти региона продолжают следить за ситуацией с непогодой.