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Вулин: уходящая администрация Байдена пытается сломить руководство Сербии

Вулин назвал лицемерными слова посла США Кристофера Хилла о том, что санкции направлены не против Сербии, а против России.
Карина Тазетдинова 2024-12-29 01:31:46
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Уходящая администрация Джо Байдена пытается санкциями заставить Сербию ввести ограничения против РФ. В частности речь идет о санкциях в сторону российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии», заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Именно сейчас, спустя почти три года с начала конфликта на Украине, догадались вводить санкции против NIS. Не связано ли это случайно с тем, что уходит одна администрация в США, а приходит другая?», — следует из сообщения его пресс-службы.

По его мнению, санкции против NIS введены не потому, что ее основной владелец российская компания. Он предположил, что главной причиной является желание США сломить руководство Сербии до прихода администрации Трампа. Он задался вопросом: «Чего же тогда ждали три года?».

Ранее посол США Кристофер Хилл заявил, что ограничительные меры не направлены против Сербии. Вулин назвал такую позицию лицемерной.

#Сербия #сша #нефть #санкции #александр вулин #ограничения #«Нефтяная индустрия Сербии»
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