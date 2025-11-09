МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу прибыл в Каир с рабочим визитом

Секретарь Совбеза РФ проведет встречу, в том числе, с президентом Египта.
Константин Денисов 2025-11-09 22:54:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Каир с рабочим визитом. В его графике запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками Египта.

В аэропорту Шойгу встретили  советник президента Арабской республики и чрезвычайный и полномочный посол РФ Георгий Борисенко. У секретаря Совбеза запланированы встречи с президентом Египта, советником по нацбезопасности главы государства, а также переговоры с главой МИД Египта и министром обороны республики.

В состав российской делегации вошли представители руководства МВД, МИД, Минюста, Минпромторга, Роскосмоса, Росфинмониторинга и Росатома. Стороны обсудят вопросы широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. А также обмен мнениями по международным и региональным вопросам. В приоритете - военное и военно-техническое сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, а также кибербезопасности и борьбы с терроризмом.

Что касается экономики, то на повестке дня темы продвижения российских стратегических проектов в торговле, энергетике и сфере продовольственной безопасности.

Ранее Шойгу осмотрел земли для инфраструктуры кластеров в Красноярском крае. Вместе с ним места строительства осмотрели главы регионов и инвесторы.

#в стране и мире #Египет #Сергей Шойгу #переговоры #Совбез РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 