Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Каир с рабочим визитом. В его графике запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками Египта.
В аэропорту Шойгу встретили советник президента Арабской республики и чрезвычайный и полномочный посол РФ Георгий Борисенко. У секретаря Совбеза запланированы встречи с президентом Египта, советником по нацбезопасности главы государства, а также переговоры с главой МИД Египта и министром обороны республики.
В состав российской делегации вошли представители руководства МВД, МИД, Минюста, Минпромторга, Роскосмоса, Росфинмониторинга и Росатома. Стороны обсудят вопросы широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. А также обмен мнениями по международным и региональным вопросам. В приоритете - военное и военно-техническое сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, а также кибербезопасности и борьбы с терроризмом.
Что касается экономики, то на повестке дня темы продвижения российских стратегических проектов в торговле, энергетике и сфере продовольственной безопасности.
Ранее Шойгу осмотрел земли для инфраструктуры кластеров в Красноярском крае. Вместе с ним места строительства осмотрели главы регионов и инвесторы.
