Шойгу осмотрел земли для инфраструктуры кластеров в Красноярском крае

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проинспектировал участки земли в Красноярском крае и Хакасии, где будут строить объекты инфраструктуры кластеров. Вместе с ним места строительства осмотрели главы регионов и инвесторы.

Возводить новые объекты планируют на площадке Минусинского электрокомплекса, общая площадь которого около 3 000 гектаров. В 1970-е годы здесь пытались создать крупнейший в СССР промышленный центр - 12 заводов должны были встать вдоль трассы. Но в годы перестройки проект заморозили.

«Для компаний-резидентов кластера будет действовать три льготных режима в зависимости от особенностей и масштабов реализуемых проектов. Все участники получат налоговые льготы и административную поддержку», - подчеркнул Шойгу.

В Сибири добывают больше половины медной руды страны и почти три четверти никеля, подчеркивают инвесторы. Идею вернуться к строительству мощных промышленных центров в Сибирском федеральном округе начали обсуждать в 2019 году.

Сегодня стороны планируют подписать соглашения и дорожные карты. В том числе они относятся к первой очереди кластера глубокой переработки редких металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе.