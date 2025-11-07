МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шойгу осмотрел земли для инфраструктуры кластеров в Красноярском крае

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что все участники строительства объектов получат налоговые льготы.
Глеб Владовский 2025-11-07 09:35:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проинспектировал участки земли в Красноярском крае и Хакасии, где будут строить объекты инфраструктуры кластеров. Вместе с ним места строительства осмотрели главы регионов и инвесторы.

Возводить новые объекты планируют на площадке Минусинского электрокомплекса, общая площадь которого около 3 000 гектаров. В 1970-е годы здесь пытались создать крупнейший в СССР промышленный центр - 12 заводов должны были встать вдоль трассы. Но в годы перестройки проект заморозили.

«Для компаний-резидентов кластера будет действовать три льготных режима в зависимости от особенностей и масштабов реализуемых проектов. Все участники получат налоговые льготы и административную поддержку», - подчеркнул Шойгу.

В Сибири добывают больше половины медной руды страны и почти три четверти никеля, подчеркивают инвесторы. Идею вернуться к строительству мощных промышленных центров в Сибирском федеральном округе начали обсуждать в 2019 году.

Сегодня стороны планируют подписать соглашения и дорожные карты. В том числе они относятся к первой очереди кластера глубокой переработки редких металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе.

#Сергей Шойгу #инспекция #Красноярский край #строительство #кластер
