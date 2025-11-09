В Израиле пообещали Эрдогану, что он увидит Газу только в бинокль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет увидеть Газу только в бинокль. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Он потребовал от турецкого лидера забрать назад свои слова о том, что Турция планирует разместить свои войска в Газе. Далее от Каца последовали аналогии с ситуацией с курдами.

«Израиль силен и ничего не боится. Газу ты сможешь увидеть только в бинокль», - написал Кац в соцсети Х.

Сообщение на иврите было продублировано на турецком языке. Израиль изначально отвергал любую возможность участия Турции в миротворческой миссии.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.