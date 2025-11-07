Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест Нетаньяху

Генеральная прокуратура Турции выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В отношении 37 подозреваемых, среди которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выдан ордер на арест по обвинению в совершении геноцида и преступлений против человечности», - говорится в сообщении.

Аналогичные обвинения прокуратура выдвинула в адрес министра обороны Израиля Исраэля Каца. Фигурантам инкриминируются также массовые бомбардировки в секторе Газа и создание препятствий для доставки гуманитарной помощи.

Ранее The Washington Post сообщила о том, что США впервые признали возможное нарушение прав человека ЦАХАЛ.