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В студии армейского радио в Киеве взорвался боеприпас

Пострадала ведущая радиостанции, ее госпитализировали.
Игнат Далакян 2025-01-19 20:54:01
© Фото: Hennadii Minchenko Keystone Press Agency Global Look Press

В Киеве взорвался боеприпас в студии радиостанции украинской армии «Армия FM». Об этом сообщила полиция украинской столицы.

«Предварительно, взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что пострадала ведущая 1999 года рождения, она госпитализирована.

Это не первый инцидент, когда происходит самопроизвольный взрыв украинского оружия. Так, в конце 2022 года взорвался гранатомет в главной комендатуре польской столицы, который подарили украинские силовики начальнику полиции Польши. Оказалось, что они были заряжены и произошла детонация. Тогда травмы получили сам комендант Ярослав Шимчик и гражданский сотрудник полицейского управления.

#в стране и мире #взрыв #Украина #Киев #Боеприпас #детонация #армейское радио
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