В студии армейского радио в Киеве взорвался боеприпас

В Киеве взорвался боеприпас в студии радиостанции украинской армии «Армия FM». Об этом сообщила полиция украинской столицы.

«Предварительно, взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что пострадала ведущая 1999 года рождения, она госпитализирована.

Это не первый инцидент, когда происходит самопроизвольный взрыв украинского оружия. Так, в конце 2022 года взорвался гранатомет в главной комендатуре польской столицы, который подарили украинские силовики начальнику полиции Польши. Оказалось, что они были заряжены и произошла детонация. Тогда травмы получили сам комендант Ярослав Шимчик и гражданский сотрудник полицейского управления.