Россия и Иран договорились о создании морского консорциума. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в соцсети Х.

Договоренность была достигнута во время проведения переговоров между властями и представителями крупных компаний двух стран. Они состоялись 6-7 ноября в Махачкале.

«В ходе этого события была достигнута договоренность о структуре и рамках этого консорциума, а также было условлено подготовить и представить детали и официальный текст в ходе переговоров в течение следующего месяца», - написал Джалали.

Дипломат озвучил стратегическую цель создания консорциума. Ей является развитие торговли, транзита и транспортной сферы.

В субботу, 8 ноября первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Тегерана. Поезд пробыл в пути более 13 дней и проехал по территории четырех государств: России, Казахстана, Туркменистана и Ирана.