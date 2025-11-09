МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия и Иран договорились о создании морского консорциума

Стороны проработают детали соглашения.
Константин Денисов 2025-11-09 20:54:45
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Россия и Иран договорились о создании морского консорциума. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в соцсети Х.

Договоренность была достигнута во время проведения переговоров между властями и представителями крупных компаний двух стран. Они состоялись 6-7 ноября в Махачкале.

«В ходе этого события была достигнута договоренность о структуре и рамках этого консорциума, а также было условлено подготовить и представить детали и официальный текст в ходе переговоров в течение следующего месяца», - написал Джалали.

Дипломат озвучил стратегическую цель создания консорциума. Ей является развитие торговли, транзита и транспортной сферы.

В субботу, 8 ноября первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Тегерана. Поезд пробыл в пути более 13 дней и проехал по территории четырех государств: России, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

#Россия #в стране и мире #Иран #переговоры #торговля #консорциум
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 