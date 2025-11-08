Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Тегерана

Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран. Как пишет издание Life со ссылкой на российское торговое представительство в Тегеране, товарняк с грузом из РФ остановился в сухом порту, недалеко от столицы.

«Данная отправка представляет собой значительный этап в развитии логистических услуг в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». Состав, включающий 62 сорокафутовых контейнера с сульфатной целлюлозой, начал движение с полигона Северной железной дороги и проследовал по восточному маршруту коридора до сухого порта Априн», — рассказали в ведомстве.

По имеющимся данным, поезд пробыл в пути более 13 дней и проехал по территории четырех государств: России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Данный маршрут стал важной составляющей процесса формирования и развития транспортного коридора «Север-Юг», который Россия реализует вместе со своими партнерами.

Международный транспортный коридор Север-Юг (INSTC) представляет собой комплексную сеть маршрутов длиной 7200 км, состоящую из морских, железнодорожных и автомобильных дорог. Целью коридора является улучшение торговых связей между крупными городами России и ее союзников.

INSTC позиционируется, как альтернатива традиционному глубоководному маршруту Суэцкого канала, которая, принимая во внимание геостратегическую и экономическую дипломатию для всех стран-участниц, является более выгодной и приоритетной. Результаты проведенных исследований показали, что транспортные расходы при использовании коридора сократились на 2500 долларов на 15 тонн груза.

В августе этого года в Тверской области запустили движение автомобилей но новому участку трассы М-11 «Нева», ставшую важнейшим элементом международных транспортных коридоров "Север-Юг", "Запад - Восток" и "Европа - Западный Китай", берущих свое начало в Санкт-Петербурге.