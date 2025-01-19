Названы продукты, которые способствуют здоровому сну

Для здорового сна будут полезны продукты, которые содержат в себе мелатонин. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Натуральные источники мелатонина: вишня и вишневый сок, бананы, свежая клубника, абрикосы, брокколи, гранат, мята, рис, помидоры», - перечислила Life.ru врач.

Также мелатонин содержится в яйцах, орехах, винограде и капусте, добавила специалист.

По ее словам, для качественного сна необходимо сбалансировать уровень гормонов в организме. При этом концентрация одних веществ должна возрасти, а других - снизиться. Так, к первым относится мелатонин, а ко вторым - кортизол.

Также для синтеза мелатонина человеческому организму необходима аминокислота триптофан, поделилась Кашух. Она содержится в твердых сортах сыра, овсе, твороге, йогурте, молоке, сое и какао. В качества хорошего примера перекуса перед сном гастроэнтеролог предложила овсяную кашу с теплым молоком.

Специалист поделилась, что вклад в здоровый сон вносят и некоторые микроэлементы, в первую очередь, магний. Их дефицит мешает человеку заснуть или провоцирует частые пробуждения посреди ночи.

Вклад в здоровый сон вносят и некоторые микроэлементы, прежде всего магний. Их дефицит мешает заснуть или провоцирует частые побуждения посреди ночи.

«Достаточно много магния содержат орехи кешью, семена кунжута или подсолнечника, миндаль. Например, 50 граммов кешью обеспечивают организм 50% суточной потребности», - объяснила врач.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко перечислила продукты, которые помогут быстро заснуть. По ее словам, это сухофрукты и молочные продукты.