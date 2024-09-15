Названы продукты, которые помогут быстро заснуть

Существует несколько продуктов, которые способны улучшить сон. О том, что лучше употреблять, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Людмила Денисенко.

Прежде всего следует принимать пищу приблизительно за три часа до сна. При этом, качество сна зависит от того, что было съедено.

«Практически все молочные продукты: йогурт, молоко, особенно сыр, содержат триптофан и кальций, которые считаются снотворными микроэлементами. Поэтому если съесть стаканчик йогурта непосредственно перед сном, вы не переедите, а получите небольшую дозу успокоительного», - рассказала эксперт.

Кроме того, быстро помогаю уснуть чай, особенно ромашковый, с вербеной или другими травами, и некоторые растительные масла, запах которых может помочь расслабиться.

Но есть продукты и напитки, которые только мешают уснуть. В их число входит шоколад, кофе, копчености., которые медленно перевариваются.

«Но главный противник сна - алкоголь. Его избыточный прием, хотя и вызывает первоначально сонливость, потом мешает глубокому сну», - предостерегла врач.

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