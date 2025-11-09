Путин поздравил Пахмутову во время концерта

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения композитора, пианистку и автора песен Александру Пахмутову. Сегодня, 9 ноября ей исполнилось 96 лет.

Глава государства позвонил в разгар торжественного вечера, посвященного имениннице и сказал теплые слова в ее адрес. Пахмутова не осталась в долгу и в ответ пожелала Путина здоровья и счастья.

«Хорошо, спасибо! Мы вас любим. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, спасибо вам за добрые слова!» - сказала народная артистка СССР.

В 2024 году российский лидер наградил Пахмутову медалью «Герой Труда РФ». За свою жизнь Александра Пахмутова написала множество песен, которые знает вся страна.

Знаменитые «Трус не играет в хоккей», «Беловежская Пуща» и многие другие хиты народная артистка СССР создала в соавторстве с мужем - поэтом Николаем Добронравовым.