Путин наградил Александру Пахмутову медалью «Героя Труда РФ»

Народная артистка СССР Александра Пахмутова получила из рук президента России Владимира Путина золотую медаль «Героя Труда РФ».

Глава государства отметил заслуги композитора в развитии отечественного музыкального искусства и многогранную общественную деятельность, а также многолетнюю творческую работу Александры Пахмутовой.

Ранее президент России присвоил народной артистке СССР это почетное звание за особые заслуги в развитии музыкального искусства страны.

За свою жизнь Александра Пахмутова написала множество песен, которые знает вся страна. Знаменитые «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща» и многие другие хиты народная артистка СССР создала в соавторстве с мужем - поэтом Николаем Добронравовым.