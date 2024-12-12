МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин наградил Александру Пахмутову медалью «Героя Труда РФ»

Президент РФ отметил особые заслуги народной артистки СССР в развитии музыкального искусства России
Виктория Бокий 2024-12-12 16:24:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народная артистка СССР Александра Пахмутова получила из рук президента России Владимира Путина золотую медаль «Героя Труда РФ».

Глава государства отметил заслуги композитора в развитии отечественного музыкального искусства и многогранную общественную деятельность, а также многолетнюю творческую работу Александры Пахмутовой.

Ранее президент России присвоил народной артистке СССР это почетное звание за особые заслуги в развитии музыкального искусства страны.

За свою жизнь Александра Пахмутова написала множество песен, которые знает вся страна. Знаменитые «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща» и многие другие хиты народная артистка СССР создала в соавторстве с мужем - поэтом Николаем Добронравовым.

#в стране и мире #награда #Владимир Путин #Герой Труда РФ #Александра Пахмутова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 