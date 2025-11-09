Politico: Нью-Йорк готовится к вводу войск после выборов мэра

Нью-Йорк готовится к возможному вводу войск в город после победы Зохрана Мамдани на выборах мэра города. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, влиятельные горожане в последнее время обсуждали план действий в случае решения Белого дома ввести в город армию. Губернатор штата Кэти Хокул создала виртуальный оперативный штаб, в который представители правоохранительных структур, госслужащие и крупные бизнесмены.

Оперштаб пытается добиться отмены возможного решения о вводе в город военнослужащих или минимизировать его последствия. Ранее сообщалось о том, что Пентагон держит в готовности Национальную гвардию в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

Мамдани, 33-летний выходец из Уганды, стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка, набрав чуть больше 50% голосов на выборах 4 ноября. Его кампания основывалась вопросы социальной справедливости, борьбы с неравенством и поддержки Палестины, что вызвало полярные реакции.

После его победы на выборах министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли призвал евреев по возможности покинуть город.