Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка уезжать из города

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли посоветовал евреям, проживающим в Нью-Йорке, рассмотреть возможность возвращения на историческую родину. По его мнению, избрание демократического социалиста Зохрана Мамдани мэром города стало «критическим поворотным моментом» и сигналом тревоги для еврейской общины США.

«Избрание сторонника ХАМАС мэром Нью-Йорка - это поворотный момент. Это сигнал тревоги для еврейской общины в Нью-Йорке и во всем мире. Я призываю евреев Нью-Йорка серьезно подумать о возвращении в Израиль - единственное место, где евреи в безопасности», - цитирует Life пост Чикли в социальной сети X.

Мамдани, 33-летний выходец из Уганды, стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка, набрав чуть больше 50% голосов на выборах 4 ноября. Его кампания основывалась вопросы социальной справедливости, борьбы с неравенством и поддержки Палестины, что вызвало полярные реакции. Сам Мамдани неоднократно осуждал антисемитизм и заявлял о поддержке еврейской общины, обещая «бороться с ненавистью во всех ее формах».

Заявление Чикли вызвало резкую критику со стороны палестинских и левых активистов. Агентство Anadolu в своей публикации отметило, что министр «ложно обвиняет» Мамдани в поддержке ХАМАС, игнорируя его позицию по защите прав всех жителей города.