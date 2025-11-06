МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка уезжать из города

Это произошло из-за победы мусульманина Зохрана Мамдани на выборах.
Дима Иванов 2025-11-06 19:56:00
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли посоветовал евреям, проживающим в Нью-Йорке, рассмотреть возможность возвращения на историческую родину. По его мнению, избрание демократического социалиста Зохрана Мамдани мэром города стало «критическим поворотным моментом» и сигналом тревоги для еврейской общины США.

«Избрание сторонника ХАМАС мэром Нью-Йорка - это поворотный момент. Это сигнал тревоги для еврейской общины в Нью-Йорке и во всем мире. Я призываю евреев Нью-Йорка серьезно подумать о возвращении в Израиль - единственное место, где евреи в безопасности», - цитирует Life пост Чикли в социальной сети X.

Мамдани, 33-летний выходец из Уганды, стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка, набрав чуть больше 50% голосов на выборах 4 ноября. Его кампания основывалась вопросы социальной справедливости, борьбы с неравенством и поддержки Палестины, что вызвало полярные реакции. Сам Мамдани неоднократно осуждал антисемитизм и заявлял о поддержке еврейской общины, обещая «бороться с ненавистью во всех ее формах».

Заявление Чикли вызвало резкую критику со стороны палестинских и левых активистов. Агентство Anadolu в своей публикации отметило, что министр «ложно обвиняет» Мамдани в поддержке ХАМАС, игнорируя его позицию по защите прав всех жителей города.  

#в стране и мире #Израиль #палестина #Нью-Йорк #ХАМАС #Зохран Мамдани
