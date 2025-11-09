Агент вернувшегося в Трабзон парома: были все разрешения для входа в порт Сочи

Генеральный директор морской компании ООО «СВС Шиппинг», генерального агента парома Seabridge Сергей Туркменян в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что органы ФСБ России разрешили судну заход в порт Сочи.

«Паром в настоящее время подходит к порту Трабзон. Ситуация абсолютно непонятная, потому что мы получили разрешение на вход в территориальные воды от органов ФСБ, которые проверили экипаж, списки пассажиров, историю судна и т.д. После этого мы зашли внутренним рейсом для осмотра судна. Его осмотрели, и никаких претензий не возникло, о чем был составлен акт. Все остальные службы тоже готовы были согласовать наш вход и находились на местах. И все были удивлены, когда пришёл отказ», - рассказал Туркменян.

Он добавил, что пассажиры не имеют претензий к перевозчику. Им повезло с погодой, и сейчас они уже практически вернулись в Турцию. Туркменян подчеркнул, что всем будет предоставлен беслпатный авиаперелет до конечной точки. Кто не сможет вылететь в день возвращения в Трабзон, сможет также бесплатно воспользоваться гостиницей за счет перевозчика.

Паром Seabridge прибыл к берегам российского курорта из Турции впервые за 14 лет. На борту находилися 18 россиян и два иностранца, которые так и не смогли попасть на сушу.

Ранее капитан судна Сергей Туркменян заверил, что с провизией на борту полный порядок, и пассажиры ни в чем не нуждались.