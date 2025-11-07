МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Капитан застрявшего у Сочи парома рассказал о ситуации с провизией на борту

Уже более полусуток пассажиры прибывшего из Турции парома Seabridge не могут попасть на сушу в ожидании разрешения войти в морской порт.
Игнат Далакян 2025-11-07 10:20:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Запасов питания на пароме Seabridge с туристами, который не пустили в порт Сочи, хватит на несколько дней. Об этом заявил «Звезде» капитан судна Сергей Туркменян.

«Пока мы решение не увидим, мы никуда не собираемся двигаться. У нас главное - вода и топливо. С провизией тоже все нормально. Мы ждем решение - его должны принять по указу президента в 24 часа. 24 часа уже истекли», - сказал Туркменян.

Паром Seabridge прибыл к берегам российского курорта из Турции впервые за 14 лет. На борту находятся 18 россиян и два иностранца, которые уже больше полусуток не могут попасть на сушу. Судно встало на рейд в местных водах, ожидая разрешения на швартовку. Пассажиры сидят в своих каютах.

