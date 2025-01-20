Четыре года неудач: какую Америку Байден оставил Трампу

Американская демократия крепче за забором. Территория вокруг Белого дома, Капитолия и соединяющей их Пенсильвания-авеню похожа на мексиканскую границу, которую Дональд Трамп так же хотел обнести неприступной стеной. Возможно, по этому железному коридору избранный президент въедет в резиденцию на мусоровозе, из кабины которого агитировал за себя в октябре в штате Висконсин. Во всяком случае, машина заявлена на парад. И с тем же водителем.

«Мне не нужно было их убеждать, команда сама обратилась ко мне с просьбой предоставить машину для парада. И после нескольких звонков согласовали участие грузовика, который был у нас на митинге», - заявил водитель Эндрю Бриссон.

Произносить клятву Трамп будет под куполом Капитолия, а не на его ступеньках, как это принято. Символично, что именно это помещение штурмовали его сторонники в 2021 году. Но официальная причина произнести клятву именно там - холода. Спрятаться в помещении Трампу могла посоветовать и охрана. Избранный президент пережил как минимум два покушения, один раз был ранен. Как показала практика, служба безопасности не гарантирует, что кто-то не окажется с винтовкой на крыше. Так что лучше самому президенту под крышу.

«Думаю, самой большой угрозой для всех нас остаются одиночки. Только на прошлой неделе, когда проходило прощание с президентом Картером, к нам в Капитолий явились два человека. Один пытался пронести ножи и мачете. Другой пытался помешать проведению мероприятия и поджег свою машину», - заявил начальник полиции Капитолия США Дж. Томас Мангер.

ЧП в день инаугурации ожидать и правда стоит. Об этом недвусмысленно намекнул советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на своей последней пресс-конференции.

«Напоследок скажу лишь, что это мой последний выход к вам. Единственно, что может меня сюда вернуть – это если в ближайшие несколько дней случится нечто непредвиденное. Что, как вам известно, вполне возможно. С учетом всего случившегося в последние годы», - заявил Салливан.

Демократы не скрывают, что уходить от власти им не хочется. Но Мелания Трамп дала уходящему президенту пять часов на то, чтобы в понедельник собрать вещи и покинуть Белый Дом. Первая леди давно имеет на него зуб. С подачи демократов ее буквально оставили без трусов. В 2022 году в резиденции Трампов прошли обыски и Мелании, которая боится микробов, пришлось выкинуть все белье, к которому прикасались агенты ФБР.

На Дональда Трампа, как только он ушел с поста 45 президента США завели сразу четыре уголовных дела. По одному - подделке финансовых документов - даже признали виновным, но освободили от наказания в связи с избранием. Так что он станет первым, кто заедет в Овальный кабинет с судимостью и будет четыре года «мотать» президентский срок. Поэтому на официальный инаугурационный портрет он сфотографировался как в своем уголовном досье. Недобрый взгляд - намек демократам, что он все помнит.

Приглашения с такими фото получили примерно 250 тысяч человек. В первых рядах главы государств, с которыми у Штатов хорошие отношения. Это скорее дружеский жест, чем призыв посетить Вашингтон - по дипломатическому этикету на инаугурации иностранных лидеров главам государств приезжать не положено. Но поступок Трампа многие оценили. Председатель КНР Си Цзиньпин накануне провел с Трампом телефонный разговор, который оба собеседника оценили как «продуктивный». Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что приходом Трампа к власти для США закончатся четыре года бедствий.

«Над западным миром взойдет еще одно солнце. Четыре года горького, трудного правления демократов подходят к концу, четыре года, которые были полны болезненных неудач», - заявил Орбан.

Буквально приглашение Трампа воспринял только президент Аргентины Хавьер Милей - но ему правила не писаны. Также на инаугурации будут Илон Маск, Марк Цукерберг, приедут экс-президенты Штатов: Обама, Буш и Клинтон, но на торжественный обед они идти не захотели. А вот Байдену с Трампом все же придется завтра выпить чаю - это традиция, символизирующая мирную передачу власти. Уходящий президент пообещал все сделать тихо в своей прощальной речи. Подложив под поясницу подушку, Джо Байден в 17-минутном обращении назвал свои четыре года у власти эпохой американских возможностей.

«Знаете, потребуется время, чтобы в полной мере ощутить эффект от всего, что мы сделали вместе. Но семена в почву брошены, и они будут прорастать, будут цвести в течение десятилетий», - заявил Байден.

Но чтобы оценить правление Байдена много времени не надо. Миру он запомнился своими падениями, вместе с которыми падал рейтинг страны. Все помнят как он терялся на пустой сцене, здоровался с невидимками и путал собеседников.

«Я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин!», - сказал Байден в июле прошлого года.

Никто не забудет итоги его правления. Развязывание войны на Украине, когда она накачивалась американским оружием, а режим деньгами. При Байдене солдаты США ушли из Афганистана. Позорное бегство видел весь мир. На произвол судьбы были брошены люди, которые сотрудничали со Штатами. Когда в секторе Газа израильская армия убивала женщин, стариков и детей, США блокировали в ООН резолюции о прекращении огня. Ну и запомнились миру многочисленные скандалы с сыном президента - наркоманом Хантером Байденом, которого отец всячески проталкивал в близкие государству компании. А в конце срока помиловал отпрыска, осужденного за неуплату налогов и незаконное приобретение оружия. Правление Байдена всячески высмеивают американские комики.

«Меня зовут Ник Петерсон и я директор Белого дома по передаче власти. Это просто модный титул для того, кто убирает стол президента. Давайте посмотрим: ложка, зажигалка, пакетик… полагаю, это осталось со дня акции "Приведи ребенка на работу"», - шутит комик Ник Петерсон.

При Байдене в США количество трансгендеров составило больше полутора миллионов, причем операции по смене пола среди подростков проводят по страховке с одобрением государства. Любая критика извращений карается уголовно. А устроиться на работу представителям меньшинств можно по «радужной квоте», не обязательно быть специалистом. Итог этого - многочисленные поломки «Боингов», где штат ЛГБТ-сотрудников* составлял почти четверть. По квотам в руководство пожарной охраны Лос-Анджелеса попали три лесбиянки, которые уволили профессионалов и заменили их извращенцами. Такие в горящую избу не войдут - сами признались.

«Когда женщины вызывают экстренные службы, будь то скорая или пожарная охрана, мне кажется, им хочется, чтобы это был кто-то, кто похож на них самих. Такой человек лучше поймет вас. Ну, а на реплики вроде "Хватит ли ей сил?" или "Ведь она не сможет вытащить из огня моего мужа" я могу лишь ответить: "Начнем с того, что вашему мужу не следовало бы оказываться там, где его надо вытаскивать из огня"», - заявила начальник управления разнообразия, равенства и инклюзивности департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Ларсон.

Когда Калифорния заполыхала, оказалось, что ориентация никак не помогает в тушении огня. Ущерб от пожаров составил около трехсот миллиардов долларов. В огне сгорели особняки знаменитостей и простых людей. Погорельцам, чьи дома стоили от двух миллионов, Байден пообещал компенсацию в размере 770 долларов.

«Мы начнем оказывать помощь пострадавшим до того, как эти пожары утихнут. Люди, которых коснулись эти пожары, получат единовременную выплату в 770 долларов, чтобы они могли как можно быстрее купить такие вещи, как вода, детское питание и лекарства», - заявил Байден.

Когда стали разбирать работу пожарных, оказалось, что бюджетные деньги власти потратили на поддержку ЛГБТ-сообщества*. Например 100 тысяч долларов ушли на открытие кафе для трангендеров, столько же ассоциации цветного населения. Всего 17 миллионов долларов на подобные программы. Даже хору геев перепали 14 тысяч. Но оказалось, что поют они так же, как пожарные справляются с огнем.

Такой стала Америка Джо Байдена. Теперь все ждут какой же будет Америка Трампа. Дональд Трамп не успел еще вступить в должность, а его предвыборные обещания начинают сбываться. Он заявлял, что при нем в Америке будут только два пола. А Палата представителей проголосовала за запрет мужчинам участвовать в женских соревнованиях.

«Более 700 спортсменок были вытеснены мужчинами из женских состязаний, это привело к тому, что более тысячи предполагаемых медалей, рекордов и стипендий, предназначенных для женщин, достались мужчинам. Мои собственные дочери участвовали в соревнованиях, когда росли, и я могу только представить, какой гнев я бы испытал, если бы у них украли трофеи», - заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Не исключено, что в первый день своего президентства Дональд Трамп отменит некоторые абсурдные указы предшественника, как это уже было с решениями Барака Обамы. Тогда за один день Трамп подписал десятки указов, отменяющих решения предшественника. В этот раз - обещал превзойти себя.

«В первый день я запущу самую масштабную программу депортации в истории Америки, когда я выиграю, я сразу же снижу цены, начиная с первого дня.. Меня спросили, не собираюсь ли я стать диктатором, я сказал нет, не считая первого дня. Мы закроем границу и пойдемдальше», - заявил Трамп.

Ну а в Европе с дрожью ждут, что избранный президент решит насчет Гренландии, которую он захотел сделать частью США. В Конгрессе уже подготовили законопроект, который позволит Трампу купить остров. Посчитали даже сумму - он обойдется казне не дороже 77 миллиардов долларов. А надо будет больше - напечатают еще.

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