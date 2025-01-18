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WP: смена места инаугурации Трампа застигла тысячи американцев врасплох

Сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания.
Сергей Лебедев 2025-01-18 12:12:16
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Global Look Press

Тысячи американцев, в том числе сотрудники правоохранительных органов, оказались застигнуты врасплох заявлением Дональда Трампа о переносе места инаугурации президента США. Об этом сегодня пишет газета The Washington Post.

«Сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. Члены конгресса узнали об изменениях из СМИ», - пишет издание.

В растерянности оказали и те, кто купил билеты на торжественную церемонию. Людям теперь необходимо отменять бронирование номеров в гостиницах и решать вопросы с местами, купленными на авиарейсы в Вашингтон.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что инаугурация пройдет в ротонде Капитолия США. Данное решение было принято из-за холодной погоды. Традиционно церемония проходит публично на ступенях здания.

Теперь же рабочим пришлось срочно приступить к сборке новой трибуны внутри ротонды.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Вашингтон #инаугурация #ротонда #врасплох
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