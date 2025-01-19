Певцов: «Ленком» проигнорировал «творческое завещание» Марка Захарова

Народный артист России Дмитрий Певцов выразил недовольство тем, что новое руководство «Ленкома» проигнорировало «творческое завещание» бывшего худрука театра Марка Захарова после его смерти. Актер отметил, что были нарушены непосредственные указания Захарова по репертуару.

«Документ так не был напечатан, а после смерти автора был проигнорирован директором театра...», - написал в своем телеграм-канале Певцов, выложив вместе с сообщением фотографии творческого завещания.

Он также рассказал, что когда дочь Марка Захарова Александра пришла с документом к директору, ее попросили «не беспокоить».

По словам Народного артиста России, после смерти Захарова «Ленком» начал массово вводить новые поколения актеров в идущие спектакли. Певцов считает, что это разрушает постановки бывшего художественного руководителя театра.

Ранее дочь Марка Захарова заявила, что ее убрали из «Ленкома» вслед за Дмитрием Певцовым. По словам артистки, причиной происходящего является внутренний кризис в театре.