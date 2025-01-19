МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Певцов: «Ленком» проигнорировал «творческое завещание» Марка Захарова

По словам артиста, были нарушены непосредственные указания Марка Захарова по репертуару театра.
Игнат Далакян 2025-01-19 16:30:24
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Народный артист России Дмитрий Певцов выразил недовольство тем, что новое руководство «Ленкома» проигнорировало «творческое завещание» бывшего худрука театра Марка Захарова после его смерти. Актер отметил, что были нарушены непосредственные указания Захарова по репертуару.

«Документ так не был напечатан, а после смерти автора был проигнорирован директором театра...», - написал в своем телеграм-канале Певцов, выложив вместе с сообщением фотографии творческого завещания.

Он также рассказал, что когда дочь Марка Захарова Александра пришла с документом к директору, ее попросили «не беспокоить».

По словам Народного артиста России, после смерти Захарова «Ленком» начал массово вводить новые поколения актеров в идущие спектакли. Певцов считает, что это разрушает постановки бывшего художественного руководителя театра.

Ранее дочь Марка Захарова заявила, что ее убрали из «Ленкома» вслед за Дмитрием Певцовым. По словам артистки, причиной происходящего является внутренний кризис в театре.

#в стране и мире #театр #дмитрий певцов #Марк Захаров #Ленком #репертуар #творческое завещание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 