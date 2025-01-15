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Дочь Марка Захарова заявила, что ее убрали из «Ленкома» вслед за Певцовым

По мнению артистки, причиной происходящего является внутренний кризис в театре.
Игнат Далакян 2025-01-15 19:44:18
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press

Дочь покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова Александра рассказала, что ее уволили вслед за Дмитрием Певцовым. Об этом пишет NEWS.ru.

«Мне сообщили, что я тоже на сцене "Ленкома Марка Захарова" больше быть не должна. Больше не будет со мной спектаклей, так мне сообщили из режиссерского управления дирекции», - сообщила актриса.

Артистка предположила, что причиной происходящего может являться внутренний кризис в театре.

Александра Захарова начала работать в труппе «Ленкома» с 1983 года после окончания Щукинского театрального училища. За это время театр представил больше 15 спектаклей с участием актрисы. Она жаловалась, что после смерти ее отца она стала терять роли одну за другой. Сейчас же она осталась вовсе без работы.

#в стране и мире #театр #Ленком #александра захарова
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