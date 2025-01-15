Дочь Марка Захарова заявила, что ее убрали из «Ленкома» вслед за Певцовым

Дочь покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова Александра рассказала, что ее уволили вслед за Дмитрием Певцовым. Об этом пишет NEWS.ru.

«Мне сообщили, что я тоже на сцене "Ленкома Марка Захарова" больше быть не должна. Больше не будет со мной спектаклей, так мне сообщили из режиссерского управления дирекции», - сообщила актриса.

Артистка предположила, что причиной происходящего может являться внутренний кризис в театре.

Александра Захарова начала работать в труппе «Ленкома» с 1983 года после окончания Щукинского театрального училища. За это время театр представил больше 15 спектаклей с участием актрисы. Она жаловалась, что после смерти ее отца она стала терять роли одну за другой. Сейчас же она осталась вовсе без работы.