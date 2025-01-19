МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинский депутат назвал макулатурой «столетний договор» с Британией

По мнению Александра Дубинского, этот документ потеряет свою силу сразу после выборов президента в стране.
Глеб Владовский 2025-01-19 16:21:22
© Фото: Keystone Press Agency Globallookpress

«Столетнее соглашение», подписанное между Великобританией и Украиной, - ни что иное, как макулатура. Такое заявление сделал украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого киевский режим подозревает в госизмене.

«А Величайший (Владимир Зеленский - Прим.Ред.) подписал “100-летнее” соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете. Это - макулатура, которая будет денонсирована сразу же после выборов в Украине», - приводит его слова 360.ru.

Напомним, что 16 января британский премьер Кир Стармер прибыл в Киев для подписания «столетнего соглашения» между Украиной и Соединенным Королевством. Договор охватит оборонную, научную, энергетическую и другие сферы. В Кремле этот шаг восприняли негативно.

#в стране и мире #Украина #Великобритания #Владимир Зеленский #макулатура #депутат Рады #столетнее соглашение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 