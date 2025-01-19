«Столетнее соглашение», подписанное между Великобританией и Украиной, - ни что иное, как макулатура. Такое заявление сделал украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого киевский режим подозревает в госизмене.

«А Величайший (Владимир Зеленский - Прим.Ред.) подписал “100-летнее” соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете. Это - макулатура, которая будет денонсирована сразу же после выборов в Украине», - приводит его слова 360.ru.

Напомним, что 16 января британский премьер Кир Стармер прибыл в Киев для подписания «столетнего соглашения» между Украиной и Соединенным Королевством. Договор охватит оборонную, научную, энергетическую и другие сферы. В Кремле этот шаг восприняли негативно.