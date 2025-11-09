Axios: США прекратили поставки оружия странам НАТО из-за шатдауна

США прекратили поставки вооружения странам-союзникам по НАТО из-за шатдауна. Об этом сообщает Axios.

Издание ссылается на слова одного из чиновников Госдепа, который заявил, что на данный момент оружие не поставляется Дании, Хорватии и Польше. Кроме того, собеседник отметил, что под удар попали ракеты AMRAAM, боевые системы Aegis и HIMARS.

Это связано с тем, что значительное количество сотрудников ведомств, ответственных за передачу оружия, были отправлены в отпуск. В октябре численность служащих и работников таких подразделений составляла лишь четверть от штатной.

Ранее в Белом доме оценили урон от продолжающегося шатдауна. Рост американской экономики существенно замедлился.