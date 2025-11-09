МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Axios: США прекратили поставки оружия странам НАТО из-за шатдауна

Американское правительство не работает уже больше месяца.
Константин Денисов 2025-11-09 15:57:39
© Фото: Sgt. Duke Edwards Keystone Press Agency, Global Look Press

США прекратили поставки вооружения странам-союзникам по НАТО из-за шатдауна. Об этом сообщает Axios.

Издание ссылается на слова одного из чиновников Госдепа, который заявил, что на данный момент оружие не поставляется Дании, Хорватии и Польше. Кроме того, собеседник отметил, что под удар попали ракеты AMRAAM, боевые системы Aegis и HIMARS.

Это связано с тем, что значительное количество сотрудников ведомств, ответственных за передачу оружия, были отправлены в отпуск. В октябре численность служащих и работников таких подразделений составляла лишь четверть от штатной.

Ранее в Белом доме оценили урон от продолжающегося шатдауна. Рост американской экономики существенно замедлился.

#вооружение #НАТО #сша #поставки #шатдаун
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 