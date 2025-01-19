Россиянам дали советы по купле-продаже подержанных смартфонов

Существует ряд нюансов, на которые следует обратить внимание при покупке и продаже подержанного смартфона. О том, что следует делать, рассказал в беседе с RT эксперт Никита Зубков.

По его словам, перед продажей устройства, прежде всего необходимо перенести всю информацию на другой телефон или в «облако».

«Далее требуется извлечь сим-карту из устройства или деактивировать eSIM в настройках смартфона», - приводит слова собеседника телеканал.

И наконец остается сбросить настройки телефона до заводских перед тем, как продать его.

Зубков отметил, что при покупке подержанного телефона, во-первых, необходимо обратить внимание на соотношении цены и качества девайса. Кроме того, необходимо проверить рейтинг продавца или магазина. Товар также следует проверить на физическое состояние.

Кроме того, необходимо убедиться в том, удалил ли предыдущий владелец свои личные данные с устройства. Также по серийному номеру можно определить, не является ли смартфон краденым.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков перечислил способы продлить работу телефона без подзарядки.