Эксперт перечислил способы продлить работу смартфона без подзарядки

Для того, чтобы продлить время работы смартфона без подзарядки, необходимо снизить яркость экрана, включить режим энергосбережения и временно отключить такие функции, как Wi-Fi, GPS, Bluetooth и NFC. Такие советы в беседе с RT дал старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

«Переключение на сеть 2G также поможет продлить автономность устройства, но стоит учитывать, что скорость интернета при этом может значительно снизиться», - добавил эксперт.

Арсений Буряков отметил, что нужно избегать перегрева устройства, так как высокая температура негативно влияет на срок службы аккумулятора и ускоряет его разрядку. Кроме того, важно оптимизировать работу приложений.

Напомним, ранее IT-специалист Илья Казаков перечислил приложения, из-за которых телефон быстро разряжается. На первое место среди «пожирателей» заряда эксперт поставил клиенты социальных сетей. Они постоянно работают в фоновом режиме, загружая новый контент и отправляя уведомления, а на это уходит слишком много энергии.

На втором месте находятся сервисы с GPS-навигацией в реальном времени. Они транслируют построенный маршрут, озвучивают голосом направления и запускает фоновые процессы для обновления карт и данных о дорожном движении.

Следующие на очереди приложения, в которых можно создавать короткие видеоролики и делиться ими. Они требуют постоянной загрузки и обработки данных, что сказывается на аккумуляторе.