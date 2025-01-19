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Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии увеличилось до 86

Спасатели продолжают разбирать завалы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Игнат Далакян 2025-01-19 15:45:50
© Фото: ChuksEricE, Х

Количество погибших при взрыве бензовоза в Нигерии увеличилось до 86. Об этом сообщила газета Vanguard, ссылаясь на генерального директора Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы после случившегося. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в местных больницах.

По словам очевидцев, на дороге в населенном пункте Дикко перевернулся бензовоз с 60 тоннами топлива. Для перекачки содержимого к машине подъехал другой бензовоз. На месте также собрались местные жители, чтобы помочь собрать разлившийся бензин. В этот момент произошел взрыв и вспыхнул пожар.

#в стране и мире #взрыв #Нигерия #Трагедия #погибшие #бензовоз
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