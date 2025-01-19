Взрыв бензовоза в Нигерии привел к гибели 70 человек

В Нигерии взорвался бензовоз, перевозивший около 60 тонн топлива, в результате чего погибли не менее 70 человек. Об этом пишет газета Vanguard.

«На данный момент мы насчитали 70 погибших», - цитирует Life главу Федеральной службы безопасности дорожного движения страны Кумара Цуквама.

Машина попала в ДТП и перевернулась. Другой бензовоз подъехал к ней, чтобы перекачать топливо. Вокруг собрались люди, они попытались собрать разлившийся бензин. В этот момент и произошел взрыв, в результате чего 70 человек погибли, многие пострадали, а также сгорели ближайшие дома и магазины.

В сентябре подобный инцидент случился на Гаити. Бензовоз попал в ДТП, и люди начали собирать разлившееся топливо. Произошел взрыв, погибли 24 человека и около 40 получили ранения.