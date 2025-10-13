Россиян предупредили о введении лимита на число банковских карт

С декабря в России могут ввести запрет иметь более 20 банковских карт во всех банках и более пяти - в одном. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что к этому сроку заработает сервис для проверки выпущенных карт.

Сначала обсуждался лимит в 10 карт, но потом от этого предложения отказались. По данным Национального совета финансового рынка, около 6% жителей России владеют более чем 10 банковскими картами. Это означает, что ограничение в 20 карт не вызовет затруднений у большинства клиентов.

Лимит поможет бороться с мошенниками, которые используют дропперов для вывода средств. Специальный сервис позволит клиентам банков проверить выпущенные на их имя карты и обнаружить те, что появились без их ведома.

Ранее в Банке России сообщили, что в стране выявлено около 1,2 миллиона счетов дропперов. Каждый месяц обнаруживается около 100 тысяч таких счетов.