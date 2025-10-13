МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиян предупредили о введении лимита на число банковских карт

Ограничения могут ввести уже в декабре.
Владимир Рубанов 2025-10-13 11:01:07
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

С декабря в России могут ввести запрет иметь более 20 банковских карт во всех банках и более пяти - в одном. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что к этому сроку заработает сервис для проверки выпущенных карт.

Сначала обсуждался лимит в 10 карт, но потом от этого предложения отказались. По данным Национального совета финансового рынка, около 6% жителей России владеют более чем 10 банковскими картами. Это означает, что ограничение в 20 карт не вызовет затруднений у большинства клиентов.

Лимит поможет бороться с мошенниками, которые используют дропперов для вывода средств. Специальный сервис позволит клиентам банков проверить выпущенные на их имя карты и обнаружить те, что появились без их ведома.

Ранее в Банке России сообщили, что в стране выявлено около 1,2 миллиона счетов дропперов. Каждый месяц обнаруживается около 100 тысяч таких счетов.

#Банковские карты #Банки #деньги #лимит #счета #дропперы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 