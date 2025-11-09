Пострадавшие в ДТП на Крымском мосту дети находятся в тяжелом состоянии

Состояние детей, пострадавших в ДТП на Крымском мосту, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Республики Крым.

«Несовершеннолетние 2015 года рождения и 2013 года рождения госпитализированы в ГБУЗ РК "Керченская больница №1 имени Н. И. Пирогова". В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что детям оказывается вся необходимая помощь в полном объеме. Напомним, что в результате аварии погибли двое взрослых.

ДТП произошло ночью 9 ноября. Водитель иномарки попытался обогнать пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Севастополь, но не справился с управлением и влетел в ограждение. Погибли водитель и пассажир легковушки.