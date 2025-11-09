МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пострадавшие в ДТП на Крымском мосту дети находятся в тяжелом состоянии

Жертвами аварии стали два человека.
Константин Денисов 2025-11-09 14:58:20
© Фото: mvdCrimea82, Telegram

Состояние детей, пострадавших в ДТП на Крымском мосту, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Республики Крым.

«Несовершеннолетние 2015 года рождения и 2013 года рождения госпитализированы в ГБУЗ РК "Керченская больница №1 имени Н. И. Пирогова". В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что детям оказывается вся необходимая помощь в полном объеме. Напомним, что в результате аварии погибли двое взрослых.

ДТП произошло ночью 9 ноября. Водитель иномарки попытался обогнать пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Севастополь, но не справился с управлением и влетел в ограждение. Погибли водитель и пассажир легковушки.

#в стране и мире #Крым #дети #ДТП #пострадавшие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 