Двое человек погибли в ДТП на Крымском мосту

Легковой автомобиль пытался обогнать пассажирский автобус.
Тимур Юсупов 2025-11-09 02:24:35
© Фото: proc_crimea, Telegram

На Крымском мосту произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса погибло двое человек, сообщают в прокуратуре Республики Крым.

По имеющейся информации, водитель легковушки попытался обогнать рейс «Краснодар-Севастополь», но не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате водитель и пассажир «Мерседеса» погибли, а еще двое несовершеннолетних были госпитализированы.

Прокуратура Крыма уже начала проверку по факту ДТП - к делу также подключена Южная транспортная прокуратура. На место происшествия прибыл прокурор Керчи Денис Кулебянов.

#Крым #авария #Крымский мост #ДТП #в стране в мире
