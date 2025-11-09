Двое человек погибли в ДТП на Крымском мосту

На Крымском мосту произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса погибло двое человек, сообщают в прокуратуре Республики Крым.

По имеющейся информации, водитель легковушки попытался обогнать рейс «Краснодар-Севастополь», но не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате водитель и пассажир «Мерседеса» погибли, а еще двое несовершеннолетних были госпитализированы.

Прокуратура Крыма уже начала проверку по факту ДТП - к делу также подключена Южная транспортная прокуратура. На место происшествия прибыл прокурор Керчи Денис Кулебянов.