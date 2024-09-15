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Более 20 человек погибли при взрыве автоцистерны с топливом на Гаити

Из-за взорвавшейся автоцистерны с топливом на Гаити скончались 24 человека и еще четыре десятка ранены.
Дарина Криц 2024-09-15 03:35:51
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press

Взрыв автоцистерны с вытекшим бензином на юге Гаити унес жизни не менее 20 человек, еще порядка 40 получили ранения. Инцидент произошел недалеко от Мирагоана в регионе Ниппес на юге карибского государства. Пострадавших доставили в больницу. Согласно обновленным данным, число погибших возросло до 24.

Как сообщал катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Гарри Кониля, планируется эвакуация посредством вертолета.

«Правительство выражает солидарность со всеми жертвами и их семьями, и планирует эвакуацию с помощью вертолета», - цитирует его СМИ.

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел, когда люди пытались достать вытекшее из грузовика топливо. Другой наблюдавший происходившее, сказал, что бензобак автоцистерны пробило некоторое транспортное средство, а жители побежали к месту происшествия, чтобы забрать топливо.

«Там было много людей. Тех, кто находился рядом с грузовиком, разнесло в пух и прах», - поделился воспоминаниями очевидец трагедии.

Подобный инцидент произошел три года назад. В 2021 году на севере страны в Кап-Аитьен погибли 75 жителей, когда водитель грузовика пытался избежать столкновения с мотоциклом.

#в стране и мире #взрыв #Гаити #погибли люди #автоцистерна с топливом
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