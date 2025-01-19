Российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов Украины

В минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, скопления вражеской живой силы и техники в 143 районах. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Для удара по противнику задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, применили ударные беспилотники.

Напомним, в субботу МО РФ отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. ВС РФ в том числе поразили конструкторское бюро «Луч», которое занимается проектированием и производством снарядов к РСЗО «Ольха» и крылатых ракет «Нептун».

В военном ведомстве отметил, что групповой удар был нанесен в ответ на обстрелы ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.