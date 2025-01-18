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ВС РФ ответили на удар ракетами ATACMS по Белгородской области

Нанесен групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
2025-01-18 12:15:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации ответили на обстрел ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В том числе было поражено конструкторское бюро «Луч».

В ведомстве подчеркнули, что данное КБ занимается проектированием и производством снарядов к РСЗО «Ольха» и крылатых ракет «Нептун».

«Цели удара достигнуты, все объекты поражены», - уточнили в МО РФ.

Напомним, ранее ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Одной из уничтоженных целей стала наземная инфраструктура подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #МО РФ #луч #кб #групповой удар
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